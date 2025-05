Camera del Lavoro di Scicli ospita le opere di Guccione e Alvarez

Scicli – Un nuovo tassello di bellezza e memoria arricchisce il patrimonio culturale e sociale della città di Scicli. Venerdì 30 maggio 2025, alle ore 18:30, presso la sede della Camera del Lavoro CGIL in via San Filippo 15, si terrà la cerimonia di inaugurazione di un’importante donazione artistica: una collezione di opere firmate da due protagonisti assoluti dell’arte italiana del Novecento, Piero Guccione e Sonia Alvarez, generosamente offerte dalla famiglia Epifani. L’iniziativa – che si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della memoria civile e dell’impegno culturale – rinnova e arricchisce la prima donazione ricevuta nel giugno 2023, a testimonianza del forte legame di amicizia che univa i due artisti al compianto Guglielmo Epifani, figura eminente del sindacalismo italiano e uomo di profonda sensibilità umana e culturale, e a sua moglie Giusi De Luca. Le opere che entreranno a far parte del patrimonio permanente della Camera del Lavoro si distinguono per la loro potenza evocativa e per la capacità di raccontare, con linguaggio pittorico, i temi della bellezza, della lotta, della memoria collettiva. Tra queste si segnalano una straordinaria interpretazione della “Sibilla” di Michelangelo, le visioni poetiche ispirate a “Il Gattopardo”, la toccante tela “L’ombra nera sul paesaggio”, intensa riflessione pittorica sulla tragedia di Portella della Ginestra, e “La stanza degli specchi” di Sonia Alvarez, capolavoro di equilibrio e introspezione domestica.Nel novantesimo anniversario dalla nascita di Piero Guccione, il tributo assume una valenza ancora più profonda: l’omaggio a un artista che ha saputo coniugare la bellezza con l’impegno, l’estetica con l’etica, diventando punto di riferimento per intere generazioni. In tale occasione, la Sala Riunioni della Camera del Lavoro sarà ufficialmente intitolata a Guglielmo Epifani, affinché la sua eredità morale e il suo esempio di dirigente sindacale colto, dialogante e rigoroso possano continuare a ispirare l’azione quotidiana della CGIL e di tutti coloro che vi si riconoscono. La cerimonia vedrà gli interventi di Giusi De Luca, del Segretario Generale CGIL Ragusa Giuseppe Roccuzzo, dello storico dell’arte Paolo Nifosì, di Loredana Amenta, fondatrice della Stamperia d’Arte Amenta, e di Giuseppe Pitrolo, esponente del Movimento Culturale “Vitaliano Brancati” di Scicli. L’ingresso è libero. L’esposizione delle opere sarà permanente e fruibile gratuitamente durante gli orari di apertura della sede sindacale, rendendo così l’arte accessibile a tutta la comunità.

