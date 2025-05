Sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici Nicastro a Scoglitti

Vittoria – Sono stati ultimati con largo anticipo (avrebbero dovuto essere completati a fine giugno) i lavori per la mitigazione del rischio frana nel tratto di Baia Dorica, a Scoglitti, compreso tra via Parigi e via Madrid. E’ l’esito del sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che, come sempre con grande attenzione, segue passo dopo passo l’evolversi delle opere portate avanti grazie alla guida e alla supervisione del sindaco di Vittoria, Francesco Aiello. “L’intervento per l’ammontare di 700mila euro con i fondi della Protezione civile – sottolinea Nicastro – è stato effettuato su un costone che aveva bisogno di essere risanato e dove il rischio frana era molto elevato. Siamo riusciti a mettere in sicurezza non solo la viabilità ma anche le case contigue, ridando decoro all’intero sito. Basterà ricordare che il marciapiede era distrutto e che c’erano problematiche di rilievo anche soltanto per scendere in spiaggia. Ora, non solo tutto è stato recuperato e riqualificato ma abbiamo anche pensato, oltre ai cittadini normodotati, alle giuste esigenze dei portatori di handicap con la realizzazione di una rampa creata per fare in modo che gli stessi possano raggiungere la costa e quindi il mare. Questo risultato è il frutto della sapiente attività portata avanti dal nostro assessorato e, più nello specifico, dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Aiello che ringrazio per la sua attenzione. Grazie anche agli uffici e, in particolare, al dirigente dei Lavori pubblici Cuc, l’architetto Rosario Cultrone, al Rup, la dottoressa Chiara Garofalo, al supporto del Rup, il geometra Giuseppe Ricca, e alle funzionarie amministrative Pina Bongiorno e Lucia Panasia. Un lavoro di squadra che, come è possibile vedere, fornisce ottimi risultati a vantaggio della collettività e che continua a dare risposte a una città che, quando ci siamo insediati, abbiamo trovato disastrata sotto diversi punti di vista”.

