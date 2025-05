Un momento di convivialità per il personale ATA

Si è svolto con grande partecipazione e spirito di comunità e aggregazione il momento di convivialità promosso dall’ANPA Ragusa – Associazione Nazionale Personale ATA – organizzato dal segretario provinciale Garofalo Salvatore insieme a Pelligra Bartolo e Falla Piero.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per ritrovarsi, condividere esperienze professionali e rafforzare i legami tra i membri del personale ATA operante nelle scuole della provincia e parlare con i nuovi eletti Rsu. Un clima disteso e amichevole ha fatto da cornice all’evento, nel quale non sono mancati momenti di riflessione sull’importanza del ruolo del personale ausiliario, tecnico e amministrativo all’interno dell’istituzione scolastica.

“Questi incontri sono fondamentali per valorizzare il lavoro quotidiano del personale ATA – sottolinea Garofalo – spesso invisibile ma essenziale al buon funzionamento della scuola”.

L’ANPA si conferma in provincia di Ragusa punto di riferimento per il sostegno, la formazione e la valorizzazione professionale dei suoi iscritti, promuovendo iniziative che coniugano dialogo, appartenenza e riconoscimento del ruolo.

