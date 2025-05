Marina di Acate. Al via progetto per la valorizzazione della biodiversità e fruibilità turistica

Acate – Il Sindaco Gianfranco Fidone annuncia l’avvio dei lavori del progetto pilota del GAL”Valorizzazione della biodiversità – Percorsi sostenibili – Fruibilità naturalistica ambientale” a Marina di Acate.

Finanziato con un contributo di oltre 180mila euro, il progetto rappresenta un’importante opportunità per coniugare decoro, innovazione e sostenibilità, trasformando l’area in un modello di tutela ambientale e fruibilità turistica.

Il progetto, che sarà completato entro fine giugno, prevede una serie di azioni mirate, come l’eliminazione delle barriere in cemento tra strada e spiaggia per migliorare l’accessibilità, la ricostruzione del sistema dunale con tecniche di ingegneria naturalistica e piantumazione di essenze autoctone. Verraò inoltre realizzata una passerella in legno per un percorso didattico e si procederà alla installazione di segnaletica e cartellonistica informativa per valorizzare il patrimonio naturalistico. Infine il progetto prevede la creazione di un’aula didattica all’aperto, destinata a scuole e visitatori, per promuovere la conoscenza della biodiversità locale.

“Questo progetto segna un passo fondamentale per la riqualificazione di Marina di Acate”, dice Fidone.

“Grazie al lavoro sinergico con il GAL e al finanziamento ottenuto, stiamo portando avanti un intervento che unisce decoro urbano, innovazione ambientale e valorizzazione turistica. La rotonda di ingresso a Marina di Acate e l’intera area costiera diventeranno un simbolo di cambiamento, con spazi più accessibili, sostenibili e ricchi di contenuti culturali. Vogliamo che Marina di Acate cambi aspetto e che sia riconosciuta come esempio di buone pratiche ambientali e come destinazione attrattiva per chi cerca natura, cultura e qualità”, conclude il primo cittadino.

