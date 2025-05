Donate alla città di Comiso due panchine in pietra dal Lions Club Comiso Terra Iblea

COMISO – Si è svolta ieri mattina, sotto un pallido sole primaverile, la cerimonia ufficiale di consegna alla città di Comiso di due eleganti panchine in pietra, dono del Lions Club Comiso Terra Iblea. L’evento ha visto la partecipazione di soci del Club, del primo cittadino Maria Rita Schembari , delle altre autorità locali e di cittadini riuniti per celebrare un gesto concreto di attenzione verso il decoro urbano e il benessere della comunità. La cerimonia si è tenuta in uno dei punti nevralgici della città in viale della Resistenza. Al momento della rimozione del drappo celeste che copriva una delle panchine, è scattato un lungo applauso da parte dei presenti, simbolo della gratitudine e dell’apprezzamento della cittadinanza. Le panchine, realizzate in pietra locale, sono state scelte non solo per la loro durabilità, ma anche per il loro valore simbolico: un richiamo alla tradizione artigianale del territorio e un invito a vivere con condivisione gli spazi pubblici della città. Su ciascuna panchina è stata applicata una targa commemorativa che riporta il logo del Lions Club e una dedica al servizio per la comunità. Il presidente del club, durante un breve intervento, ha sottolineato l’importanza di azioni semplici ma significative: «Donare una panchina significa offrire un luogo di riposo, di riflessione, di incontro. È un gesto di cura verso la città e i suoi abitanti. Il nostro club continuerà a impegnarsi in progetti che promuovano i valori di solidarietà, cittadinanza attiva e amore per il territorio.»

Nella foto di questa mattina il momento dell’inaugurazione.

