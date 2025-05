Playoff. Fase nazionale per il Modica Calcio in Basilicata

Squadra in trasferta a Pisticci per la prima contro l’Elettra Marconia

Inizia la fase dei Playoff Nazionali per il Modica Calcio di Mattia Pitino e Danilo Radenza che domenica sarà impegnato in quel di Pisticci contro l’Elettra Marconia, formazione che ha superato la fase regionale in Basilicata e adesso si gioca un posto in Serie D.

La formazione di Pasquale Ferrara parte al completo con la consapevolezza di essere un gruppo ben costruito, che fino all’ultima giornata ha avuto la seria possibilità di chiudere in vetta al proprio girone e che adesso deve dimostrare tutte le qualità che possiede e mettere in campo l’agonismo che serve per domare il campo e proseguire il proprio cammino.

Gli avversari di questo Playoff hanno chiuso il proprio campionato a 52 punti, come terzi della classe a pari punti con la Lykos Tolve, a sole cinque lunghezze dalla vetta in un campionato molto equilibrato. La formazione allenata da Giuseppe Viola ha dimostrato carattere e solidità durante la stagione, conquistando lo stesso numero di punti in trasferta che in casa, fino a conquistare la fase nazionale vincendo contro la Montescaglioso Calcio che a sorpresa aveva eliminato il San Cataldo, formazione favorita.

I rossoblù sono chiamati ad una prova di maturità, con l’obiettivo di giocarsi al meglio questa gara di andata per gestire la qualificazione in casa al ritorno. Ecco l’elenco dei protagonisti di questo match che andrà in scena Domenica alle 16:00 allo Stadio “G. Michetti” di Pisticci (MT)

Portieri: Floridia, La Licata, Pontet.

Difensori: Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Cacciola, Cappello, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

Indisponibili: Alecci, Mollica

