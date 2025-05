Cna Ragusa. Presentata la bozza del disciplinare per il riconoscimento della Dop del pane a pasta dura degli Iblei

Ragusa – Una delegazione della Cna territoriale ha partecipato, nei giorni scorsi, con estremo interesse, alla presentazione, da parte del comitato tecnico scientifico, della bozza del disciplinare per il riconoscimento della Dop del pane a pasta dura degli Iblei. L’incontro, che si è tenuto nella sede dell’assessorato allo Sviluppo economico del Comune di Ragusa, che sta intestandosi l’attivazione di questo complesso percorso coinvolgendo anche gli altri Comuni dell’area iblea, ha visto la presenza di una delegazione di panificatori iscritti alla Cna guidati dal responsabile del settore agroalimentare Andrea Roccaro. Il presidente dei panificatori Cna, Vincenzo Asta, dichiara: “Condividiamo questo percorso in quanto stiamo parlando di un prodotto dalle caratteristiche organolettiche importanti e che, ahinoi, risulta essere sempre meno presente nel banco dei panifici della provincia di Ragusa. Questo disciplinare, di cui abbiamo preso visione, contempla una serie di azioni in termini di utilizzo delle farine che devono provenire dall’area degli Iblei. Quindi parliamo del Russello, ma anche di altre farine di grani antichi usate nella nostra zona. L’obiettivo prefissato è quello di ottenere il prestigioso riconoscimento a livello europeo e far sì che questo pane rimanga nel banco e possa essere sempre di più apprezzato anche dalle nuove generazioni”. Roccaro, dal canto proprio, aggiunge: “La bozza di disciplinare è il frutto di un eccellente lavoro portato avanti da un qualificatissimo comitato tecnico scientifico e della volontà del Comune di Ragusa, con il suo assessore Giorgio Massari, che ha dimostrato di essere capace di coinvolgere un territorio ben più ampio di quello comunale, rispondendo anche ad una iniziale richiesta della Cna. Si apre ora un momento di confronto interno tra molitori e panificatori soci della Cna territoriale di Ragusa per fornire, ove possibile, spunti di miglioramento e creare una ulteriore vera occasione di sviluppo per le nostre imprese”.

