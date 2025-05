Come utilizzare l’home banking : all’attenzione dell’ Unitre di Modica

Organizzato dalla locale sede dell’Unitre, oggi, mercoledì 21 maggio, avrà luogo a Modica, presso la sala conferenze della Fondazione Grimaldi, l’incontro sul tema “Come utilizzare l’Home Banking”. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con la Banca d’Italia e relatrice sarà la d.ssa Giulia Giampiccolo, della filiale di Catania di detto Istituto, facente parte dello staff di direzione e referente per l’educazione finanziaria e i PCTO della provincie di Catania, di Messina, di Ragusa e di Siracusa. Nell’ambito della rubrica “l’economia per tutti” l’intento è quello di rafforzare la cultura finanziaria dei cittadini e, in particolare, di coloro che sono interessati all’utilizzo dell’home banking. Quella di domani sarà rivolta in particolare agli adulti con la disponibilità a organizzare corsi specifici per venire incontro alle esigenze di chi ne ha interesse. La relazione della dssa Giampiccolo avrà per oggetto la cultura finanziaria degli italiani ed i progetti di educazione finanziaria offerti dalla Banca d’Italia. Agli interessati sarà offerta, fra l’altro, la possibilità di partecipare ad corso sulla digitalizzazione finanziaria rivolto alle Università della terza età. La sede di Modica dell’Unitre vuole valorizzare tale disponibilità per mettere in condizione quanti si dimostreranno interessati a potersi avvalere dell’home banking non solo per sfruttare al meglio la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie ed i nuovi servizi offerti dagli istituti di credito, ma anche per abbreviare e semplificare le procedure per accedere e gestire, da casa e con un semplice collegamento via internet, i movimenti bancari.

Salva