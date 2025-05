Spazio Q e la natura da cui imparare: sabato e domenica a Comiso

Comiso – Dal 24 al 26 maggio Comiso ospita vivaisti, architetti del paesaggio, studiosi e appassionati per tre giorni di installazioni artistiche, conferenze, mostre e performance legate alla natura e alla bellezza. E’ la manifestazione “Innesto Intrecci Urbani” che vedrà il meglio dedicato alla natura in esposizione. All’appello non può mancare Spazio Q, l’azienda didattica di Ispica che si distingue sempre nel campo dell’apprendimento legato alle bellezze naturalistiche. Verranno tenuti una serie di laboratori e workshop pensati per grandi e piccini:

🌱 Il Cotone Penzolone (3-5 anni) – Manipolazione e scoperta del suo semino (durata 30 minuti)

🌱 Costruisco il mio erbario (7-10 anni) – Gioco sensoriale alla scoperta delle piante officinali e realizzazione di un proprio erbario (durata 30 minuti)

🌱 Ti porto nell’orto! (+18 anni) – Scopri come realizzare al meglio il tuo orto domestico o in balcone! Consociazioni, rinvasi e difese naturali (durata 45 minuti)

Tutti i laboratori sono a numero chiuso e prevedono la prenotazione obbligatoria chiamando il 3482394013

