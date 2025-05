Modicano d’Argento: Lorenzo Lorefice brilla nel Bodybuilding “Natural” a Pomezia

POMEZIA – La città di Modica può vantare un nuovo motivo d’orgoglio nel mondo dello sport. Il giovane e talentuoso Lorenzo Lorefice, studente universitario e membro del Team Ardita di Modica, ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria “Natural, cadetti under 21” al prestigioso campionato nazionale di body-building che si è svolto a Pomezia.

La competizione, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, ha messo in luce la dedizione, la disciplina e la preparazione atletica di Lorefice. Nella categoria “Natural”, dove gli atleti si sottopongono a rigorosi controlli antidoping, la performance del modicano assume un valore ancora maggiore, testimoniando un impegno verso uno sport pulito e basato unicamente sul duro lavoro e sulla genetica.

Lorefice, con la sua determinazione e la guida esperta del suo preparatore, Stefano Ardita, ha saputo distinguersi per la sua fisicità armoniosa e la sua posa impeccabile, conquistando il favore della giuria e salendo meritatamente sul secondo gradino del podio.

Questo importante risultato rappresenta non solo una soddisfazione personale per Lorenzo Lorefice, ma anche un vanto per l’intera comunità modicana e per il Team Ardita, che ancora una volta si conferma fucina di talenti nel panorama del body-building nazionale. Un esempio di come la passione, l’impegno e la serietà possano portare a risultati straordinari, anche in discipline che richiedono sacrificio e costanza.

Salva