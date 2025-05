Inseguimento mozzafiato a Vittoria: Polizia blocca fuggitivo dopo rocambolesca corsa in Y10

VITTORIA – Attimi di panico si sono vissuti oggi pomeriggio a Vittoria, quando un inseguimento ad alta velocità ha attraversato diverse zone della città. Protagonisti della vicenda, una pattuglia della Polizia di Stato e il conducente di una Fiat Y10 di nuova generazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’inseguimento sarebbe iniziato nei pressi della fontana della Pace e si sarebbe protratto per le vie cittadine, seminando apprensione tra i passanti e gli automobilisti. La folle corsa avrebbe toccato anche zone densamente popolate e trafficate, passando pericolosamente vicino a diverse scuole.

La Y10 in fuga ha infine terminato la sua corsa in una strada del centro, a causa di un impatto. Nonostante lo scontro, il conducente è inizialmente riuscito a darsi alla fuga a piedi, dileguandosi tra le vie adiacenti.

Tuttavia, la sua libertà è durata poco. Gli agenti della Polizia di Stato, che non hanno mai perso le sue tracce, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo poco dopo.

Al momento, rimangono sconosciuti i motivi che hanno scatenato l’inseguimento. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto e chiarire i dettagli della vicenda.

La notizia è in aggiornamento e ulteriori dettagli potranno emergere nelle prossime ore.

