Acate. Approvati 95 mila euro per la bonifica della foce del fiume Dirillo

Acate – “La notizia del finanziamento derivante dal progetto “Salvamare” è molto importante e lo scorso anno ne avevamo avuto notizia. Adesso proseguiamo nel percorso. La città riceverà 95 mila euro per la bonifica della foce del fiume Dirillo dalle plastiche e dai rifiuti che ne minacciano l’ecosistema. Un grande passo in avanti per tutto il territorio”, dice il sindaco di Acate Fidone.

“Questo finanziamento, ottenuto attraverso una convenzione con l’Autorità di bacino della Regione Siciliana, ci consentirà di installare speciali gabbie di intercettazione per catturare i rifiuti prima che raggiungano il mare. Un intervento fondamentale per proteggere l’ambiente e la salute dei cittadini”.

“L’iniziativa rappresenta un modello di collaborazione virtuosa. Infatti le associazioni ambientaliste locali si occuperanno della raccolta delle plastiche, mentre la società di smaltimento provvederà al loro corretto trattamento. Un lavoro di squadra che dimostra come istituzioni, volontari e imprese possano unirsi per un obiettivo comune. Acate è tra i primi comuni siciliani selezionati per questo progetto pilota, segno della nostra attenzione alla sostenibilità ambientale. Ringrazio la Regione Siciliana, il Ministero dell’Ambiente, le associazioni.

Continua il percorso di rigenerazione di Acate e del suo territorio”, conclude Fidone.

