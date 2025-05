Terremoto magnitudo 6.1 scuote l’isola di Creta

Un forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito il Mar Egeo meridionale, al largo dell’isola di Creta, alle 00:51 ora italiana. L’epicentro è stato localizzato vicino alle isole di Kasos e Karpathos, a una profondità di 84 km. La scossa è stata avvertita anche in Italia, specialmente in Sicilia, Puglia e Calabria. Le autorità greche hanno emesso un allarme tsunami precauzionale per l’area, esortando residenti e turisti a tenersi lontani dalla costa e a spostarsi su terreni più alti. Al momento, non sono stati segnalati danni gravi o feriti, ma la situazione è sotto monitoraggio. Creta e la regione circostante sono tra le zone sismicamente più attive d’Europa. In passato, l’isola ha già subito terremoti significativi, come quello di magnitudo 6.3 nell’ottobre 2021.

