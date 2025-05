Monterosso Almo si veste a festa per Maria SS. Addolorata: grande attesa per la “Festa degli Angeli”

MONTEROSSO ALMO – Atmosfere solenni e cariche di emozione al borgo Monterosso dove domani, domenica 11 maggio, si celebrerà la tradizionale “Festa degli Angeli” in onore di Maria SS. Addolorata, Regina e Patrona principale della città, e di San Giovanni Battista, co-patrono. Un evento che si inserisce nel contesto delle celebrazioni giubilari del 2025 e che richiama ogni anno fedeli e devoti da tutto il territorio ibleo. La giornata inizierà alle 7,30 ocon il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe, che daranno il via ai festeggiamenti. Seguirà, alle 9 il giro del Corpo Bandistico cittadino, preludio alla solenne uscita dei simulacri dei Santi Patroni, Maria SS. Addolorata e San Giovanni Battista, prevista per le 9,15I simulacri saranno disposti in piazza Sant’Antonio, dove si terrà la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arciprete Innocenzo Mascali. Uno dei momenti più sentiti sarà la processione verso il cimitero, alle 10,30 durante la quale verrà impartita la benedizione ai fedeli defunti e sarà rinnovato l’atto di consacrazione della città ai suoi Patroni. In piazza San Giovanni, il simulacro di San Giovanni Battista farà ritorno nella sua chiesa, mentre la processione proseguirà con Maria SS. Addolorata verso la Chiesa Madre. Nel pomeriggio, alle 16,30 è in programma la tradizionale cena, seguita, alle 19,30, da una seconda Celebrazione Eucaristica, presieduta da Don Salvatore Giaquinta. Alle 20,30, la Patrona tornerà tra la sua gente con una solenne processione che attraverserà le principali vie del paese.

8La giornata si concluderà in piazza Sant’Antonio con un attesissimo spettacolo pirotecnico curato dalla ditta “Fire Sud” di A. e O. Pappalardo, prima del rientrio del simulacro della Santa Patrona al suo Santuario. Una festa antica, radicata nel cuore della comunità.

Salva