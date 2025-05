Vittoria, giovane arrestato dalla Polizia per aver incendiato un’auto

Vittoria – La Polizia ha arrestato un giovane di 23 anni per danneggiamento aggravato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ragusa.

Lo scorso 18 marzo, in Via Cristoforo Colombo, era stato appiccato il fuoco ad una autovettura Wolkswagen Golf, di proprietà di un extracomunitario di origine tunisina, per cui si era reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che avevano domato l’incendio.

Le attività investigative effettuate dagli agenti hanno consentito di identificare l’autore del fatto delittuoso nel giovane il quale, per futili motivi, in concorso con altro soggetto allo stato ancora non identificato, aveva danneggiato il giorno precedente il mezzo, utilizzando un oggetto acuminato e un grosso coltello e, il giorno 18 aveva dato fuoco alla stessa autovettura.

Gli esiti degli accertamenti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa che, ritenendo gravi gli elementi acquisiti a carico dell’indagato, ha richiesto ed ottenuto dal G.I.P. il provvedimento restrittivo, che ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Salva