Monterosso Almo. Giochi Popolari alla Festa degli Angeli 2025. Tradizione e divertimento

MONTEROSSO ALMO – Questa sera, con inizio alle 20, in Piazza Sant’Antonio, si accendono le luci della tradizione con i Giochi Popolari, uno degli appuntamenti più attesi nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata – Festa degli Angeli 2025.

L’evento, che unisce folklore, comunità e memoria storica, offrirà ai partecipanti una serata all’insegna del divertimento sano e della competizione amichevole. Le sfide si svolgeranno in coppia, senza distinzione di genere, e consisteranno in un percorso che rievoca i giochi di un tempo, quelli che animavano le piazze e i cortili di paese . Corsa con i sacchi, tiro alla fune, rottura delle pignatte e tante altre prove di abilità, velocità e spirito di squadra: questi i protagonisti dell’evento, che ogni anno richiama tante persone : adulti e bambini, residenti e visitatori, desiderosi di riscoprire il sapore autentico delle tradizioni popolari.

Piazza Sant’Antonio si trasformerà così in un’arena di sorrisi, nostalgia e tanto divertimento.

Salva