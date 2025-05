Leone XIV, il Papa della rinascita spirituale…l’opinione di Rita Faletti

Il Conclave lungo “Perché non ci conosciamo” è stato smentito al quarto scrutinio, dopo sole 26 ore, il tempo impiegato dai cardinali nel 2005 per convergere sul nome di Joseph Ratzinger. Previsioni scommesse e bookmaker superati dallo sbuffo di fumo bianco che ha iniziato ad uscire dal comignolo più famoso e fotografato, mentre lo scampanio festoso inondava piazza San Pietro che si riempiva di fedeli, turisti e curiosi. Alle 19.15, il mondo ha appreso dalla voce del cardinale Dominique Mamberti il nome del successore di Francesco. E’ Robert Francis Prevost, che ha scelto di chiamarsi Leone XIV, il 267esimo pontefice, il primo americano nella storia della Chiesa e il primo agostiniano. Con gli abiti solenni della tradizione e gli occhi lucidi per la commozione, che rivelano la tenerezza del cuore, il Papa eletto si è affacciato alla Loggia delle benedizioni per farsi conoscere e rivolgere ai fedeli il suo saluto: “La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto”. Con la semplicità di chi si affida a Dio, “Siamo tutti nelle mani di Dio”, l’umiltà che contraddistingue l’ordine agostiniano e la chiarezza del pensiero sviluppata nello studio della filosofia, nel suo primo discorso da Papa, Leone XIV ha indicato i punti più significativi del percorso della sua Chiesa: la pace a tutti i popoli, a tutta la terra, una “pace disarmata e disarmante”, la costruzione di “ponti” che favoriscano il dialogo tra i popoli, “l’umanità necessita di ponti per essere raggiunta da Dio” e le porte della Chiesa sempre aperte a tutti quelli che ne hanno bisogno. Parole decise che si accordano al ritratto che si compone di questo Vicario di Cristo via via che si scopre la sua vita prima che tra 133 cardinali lo Spirito Santo decidesse di affidargli la responsabilità di guidare la Chiesa. Nordamericano, nato a Chicago ma di famiglia con origini francesi, italiane e spagnole, formazione occidentale quindi, una laurea in matematica non così comune tra i porporati, capo del Dicastero dei vescovi con esperienza di governo, amministrazione e organizzazione, quindi capace di mettere ordine, rimettere assieme i cocci della Chiesa tedesca che minaccia uno scisma, rattoppare e sistemare, unire, creare ponti all’interno della Chiesa, tra conservatori e progressisti, tra le Chiese, creare ponti tra le due Americhe, tra America e Europa e ripartire dalla fede, perché non è la Chiesa ad essere in crisi, ma la fede, come diceva Benedetto XVI. Ripartire dalla figura di Cristo mettendo da parte le proprie ambizioni e “sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato, spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l’opportunità di conoscerlo e amarlo”. Straordinaria la prima omelia di Leone XIV. Non una parola sul clima o sul capitalismo che crea diseguaglianze, nessuna considerazione sociologica. La fede al centro. E per concludere, 20 anni da missionario in Perù. “La mia vocazione, come quella di ogni cristiano, è l’essere missionario, annunciare il Vangelo là dove uno si trova”.

Salva