Ragusa. Per manutenzione dell’impianto di sollevamento “San Leonardo” sarà interrotta l’erogazione idrica il 12 maggio

Ragusa – Per effettuare la sostituzione delle apparecchiature di alimentazione primarie presso l’impianto di sollevamento delle acque di “San Leonardo”, lunedì 12 maggio è programmata l’interruzione del servizio di approvvigionamento idrico a partire dalle 8.00 alle 22.00. L’intervento consentirà, a regime, di aumentare la disponibilità di risorse in distribuzione in buona parte del territorio cittadino.

L’interruzione dell’approvvigionamento idrico dagli impianti provocherà disservizi, in termini di distribuzione, a partire da alcune ore dopo l’avvio delle operazioni.

Le zone che potrebbero subire disservizi saranno le seguenti:

1. zona compresa tra i Salesiani di Corso Italia e l’inizio Corso Mazzini;

2. quartiere di Ibla e zone adiacenti;

3. zona via Archimede, viale Europa, viale delle Americhe, via Bartolomeo Colleoni, via Fieramosca e zone limitrofe;

4. via Palma di Montechiaro, via Psaumida, via Pietro Nenni e zone limitrofe;

5. zona Cisternazzi, zona Puntarazzi.

Pertanto, Iblea Acque invita la cittadinanza a moderare i consumi sin dai giorni precedenti affinché si possa confidare in un quantitativo residuo presso gli immobili, da utilizzare nelle ore di distacco e per le esigenze impellenti e non derogabili.

Per affrontare il disservizio sarà attivato un servizio di autobotti straordinario, prevedendo inoltre il posizionamento di ulteriori 3 automezzi per la distribuzione puntuale per le necessità impellenti nei seguenti punti:

1. area di parcheggio di fronte all’Istituto “Salesiani” (corso Italia, via Gagini);

2. parcheggio Giardini Pubblici di Ibla;

3. via Berlinguer angolo via Psaumida.

Salva