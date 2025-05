Ragusa. Messa in sicurezza dei solai e rifacimento delle tubazioni nell’edificio scolastico di via Carducci

Ragusa – Pubblicata sul sito istituzionale e all’albo pretorio del Comune la determinazione dirigenziale Registro Generale n° 2493 del 07/05/2025 (n° 84 del 06/05/2025, Settore 11 Appalti, Contratti, Patrimonio), avente ad oggetto: “Appalto lavori di messa in sicurezza dei solai dal fenomeno dello sfondellamento e rifacimento tubazioni impianti tecnologici nell’edificio scolastico di via Carducci. CIG B6380B931D. Approvazione aggiudicazione efficace”.

“Una buona, concreta notizia per l’edificio scolastico di Via Carducci – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – sono stati aggiudicati i lavori di riqualificazione. Prima di entrare nel dettaglio degli interventi, che lascio all’Assessore Giuffrida, vorrei mettere in evidenza il lavoro e la tempestività degli Uffici: considerato che abbiamo ricevuto il decreto di finanziamento alla fine del 2024, pari a circa 400.000€, e considerati i tempi minimi previsti dalla legge per appaltare i lavori, in pochi mesi abbiamo provveduto a progettazione, bando e aggiudicazione, a testimonianza dell’attenzione che questa Amministrazione ha per il mondo scolastico. Per questo ringrazio gli Uffici all’Istruzione e il personale dell’Ufficio tecnico, che nello specifico si é occupato di questo progetto, per il lavoro che hanno svolto e che svolgeranno nei prossimi mesi.

Sono tanti gli interventi per le nostre scuole, costruite ex novo o in corso di riqualificazione: il nostro Comune è sempre pronto a considerarli prioritari una volta ricevute le relative risorse dai diversi canali di finanziamento”.

“A giugno 2025, con la conclusione dell’attività scolastica – prosegue l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida – procederemo con la consegna dei lavori che comprendono: sostituzione delle colonne principali, tubazioni e diramazioni dell’impianto idrico e fognario; dismissione dell’impianto termico obsoleto e lesionato e nuova realizzazione dello stesso; risanamento delle parti danneggiate dell’immobile; risanamento dei solai interni ed esterni ammalorati; rifacimento del controsoffitto ammalorato; rifacimento degli intonaci interni ed esterni ammalorati; tinteggiatura degli ambienti interessati; prolungamento pluviali per allontanare l’acqua piovana dall’edificio; sostituzione pluviali ammalorati. L’obiettivo è quello di concludere i lavori entro l’inizio del 2026, concentrando le azioni più invasive nel periodo estivo”.

