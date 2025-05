Papa Leone XIV. Un curriculum di tutto rispetto

Gli inizi della sua giovinezza si sono svolti nel campus universitario, poiché dai 18 ai 22 anni ha studiato alla Villanova University – Pennsylvania, ottenendo il Bachellor’s Degree in Matematica (1977), oltre a una specializzazione in Filosofia (1977). Il 1o settembre dello stesso anno entrò nel noviziato dell’Ordine di Sant’Agostino (O.S.A.), nella provincia di Nostra Signora del Buon Consiglio, a Saint Louis. Il 29 agosto 1981 ha fatto i voti solenni. Durante quegli anni ha studiato presso la Catholic Theological Union – Chicago, laureandosi con il titolo di “Master of Divinity, (in Teologia) con menzione in Intercultural Mission” (1982)”

