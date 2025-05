Concerti estivi a Ragusa. Spiccano Finardi, Capossela e Bennato

Ragusa – “Accanto alle nuove edizioni di festival e rassegne che sono ormai una tradizione, capaci di unire cultura locale e ospiti prestigiosi – afferma il sindaco, Peppe Cassì – il cartellone di eventi estivi di Ragusa, già distribuito fino al 30 giugno e presto completo della programmazione fino a ottobre, ha un’importante novità.

Se altre città d’arte hanno ampi teatri all’aperto e scalinate in grado di ospitare il pubblico di grandi concerti, Ragusa si prepara a vedere sorgere sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni un’arena estiva da 1.000 posti così da rendere ancora più attrattivo il Centro, la vicinissima Ibla e tutto il territorio.

A seguito di uno specifico avviso pubblico abbiamo accolto la programmazione che prevede grandi artisti come Vinicio Capossela, Edoardo Bennato, l’omaggio della Ensemble Simphony Orchestra a Ennio Morricone, Ron ed Eugenio Finardi.

Ma l’arena, che rimarrà installata per circa un mese, sarà utilizzata anche per eventi e spettacoli promossi da associazioni e compagnie locali, che avranno l’opportunità di esibirsi in uno scenario suggestivo e prestigioso, andando a popolare ancora di più il nostro cartellone estivo”.

Di seguito il programma:

10 luglio 2025 ore 21.30

EUGENIO FINARDI In Concerto

Inaugurazione con ingresso libero fino ad esaurimento posti

1 agosto 2025 ore 21.30

ALLA SCOPERTA DI MORRICONE

Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal M° Giacomo Loprieno

6 agosto 2025 ore 21.30

VINICIO CAPOSSELA in concerto

7 agosto 2025 ore 21.30

RON in Musica & Parole

18 agosto 2025 ore 21.30

EDOARDO BENNATO in concerto

I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni su Ticketone

