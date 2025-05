Cominciano i lavori nella chiesa di S.Anna a Modica

Questa mattina, alla presenza della ditta esecutrice dei lavori e del parroco, Don Crescenzio Mucia, l’Onorevole Ignazio Abbate ha effettuato un sopralluogo in corrispondenza con l’inizio dei lavori di ristrutturazione della Chiesa di S.Anna nel quartiere Dente a Modica. E’ stata l’occasione per fare il punto della situazione anche in vista di un ulteriore aiuto economico necessario a riportare agli antichi splendori un edificio che è stato costruito alla fine degli anni 50 e quindi mai più oggetto di restauro e manutenzione. “Ho garantito a Don Crescenzio – sottolinea l’On Abbate – tutto l’aiuto possibile per riaprire la parrocchia di S.Anna, non solo luogo di culto ma vero e proprio centro di aggregazione e socializzazione per tutta la comunità dei residenti. Siamo riusciti a stanziare la consistente somma di 330 mila euro, necessari ad effettuare quei lavori resi necessari dal crollo degli intonaci che ne ha determinato la chiusura nel 2017. Oltre al crollo degli intonaci sono diverse le parti deteriorate che necessitano di un intervento di restauro come ho avuto modo di appurare in occasione di visite fatte nei mesi scorsi. E’ probabile che sia necessario un ulteriore stanziamento a causa di alcune criticità che stanno venendo fuori dopo i primi giorni di lavoro e su questo lavorerò a Palermo. L’obiettivo è quello di restituire questo importante luogo di culto e riunione al quartiere e all’intera città di Modica”.



