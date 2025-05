Cna Ragusa. Oggi assemblea dedicata al settore delle costruzioni

Ragusa – “C’è un territorio da riqualificare” è il titolo che la Cna territoriale ha dato all’assemblea elettiva del settore costruzioni in programma oggi pomeriggio a partire dalle 18,30. L’assemblea, in vista del momento clou territoriale previsto per il 28 di giugno, si annuncia come un momento di confronto e condivisione per chi si adopera ogni giorno per la trasformazione concreta dell’area iblea. L’obiettivo è quello di dare voce a chi lavora, ma anche a chi innova e costruisce nel quotidiano. Saranno eletti i nuovi presidenti di mestiere dell’edilizia, degli impiantisti, degli elettrici, dei termoidraulici e dei lapidei. L’appuntamento che si terrà nella sala conferenze Cna “Pippo Tumino” e che sarà coordinato dal segretario territoriale Carmelo Caccamo vedrà aprire i lavori Giuseppe Santocono, presidente territoriale Cna Ragusa, con Giorgio Stracquadanio, responsabile territoriale Cna Edilizia, Carmelo Basile, presidente territoriale Cna Installazione impianti, e Giovanni Ruta, presidente territoriale Cna Termoidraulici. Gli interventi programmati sono quelli di Maurizio Merlino, responsabile regionale Cna Edilizia – Installazione impianti; Riccardo Masini, responsabile nazionale Cna edilizia; e Diego Prati, responsabile nazionale Cna Installazione e impianti. L’occasione si annuncia propizia per cercare di definire le peculiarità di un settore che, alla luce anche delle nuove normative, è contrassegnato sempre da una grande fluidità.

