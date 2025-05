Modica. All’assemblea di Occupiamoci di…si dibatte sul lavoro e sui referendum

Modica – Mercoledì 7 maggio si è tenuta presso la biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica l’assemblea mensile del gruppo Occupiamoci di…, un incontro partecipato da professionisti, operatori del settore e disoccupati per confrontarsi sui temi legati al mondo del lavoro, alla formazione e alle opportunità occupazionali nel territorio.

Ad aprire l’incontro è stato il formatore Filippo Corvo, che ha illustrato i quesiti referendari dell’8 e 9 giugno, con quattro su cinque incentrati sul mondo del lavoro: il primo riguarda il reintegro nel posto di lavoro per licenziamento ingiustificato; il secondo propone di eliminare il tetto agli indennizzi nei licenziamenti delle piccole imprese; il terzo mira a contrastare l’abuso dei contratti a termine; il quarto interviene sulla responsabilità delle imprese negli appalti in caso di infortuni.

Enrichetta Guerrieri del Movimento Difesa del Cittadino, ha rimarcato che la partecipazione attiva al voto è fondamentale per influenzare le politiche lavorative future e garantire un sistema più equo e giusto per tutti.

Donata Girasa e Stefania Spataro del Centro per l’Impiego di Modica hanno illustrato il funzionamento del portale SIILAV e i numerosi servizi offerti ai cittadini, quali: supporto all’inserimento lavorativo, accesso alle offerte di lavoro, servizi per l’orientamento professionale, consulenza su tirocini, formazione e politiche attive.

Don Paolo Catinello, direttore della Caritas diocesana, ha sottolineato come il lavoro, soprattutto la domenica, possa rischiare di far perdere il valore di ritrovarsi tutti insieme in un giorno dedicato alla condivisione e alla famiglia. È un richiamo a riflettere sull’importanza di trovare momenti di qualità con i propri cari, anche nel ritmo frenetico della vita moderna.

Guglielmo Cacciatore della GC Partners ha parlato che in questo periodo stanno arrivando molte richieste per posizioni lavorative legate al turismo, pertanto chiunque sia interessato a una carriera in questo settore, ora potrebbe essere il momento giusto per fare il grande passo.

Francesco Pettinato e Leonardo Cicciarella della Pettinato Consulting Srl hanno approfondito temi importanti come il risarcimento nel mondo del lavoro e oltre. Hanno anche condiviso le procedure da seguire in caso di incidenti, per garantire sicurezza e corretta gestione delle situazioni.

Il dibattito ha coinvolto i presenti sul tema del lavoro: da chi denuncia lo sfruttamento a chi evidenzia il peso del cuneo fiscale per le imprese.

Poi è stata la volta di Georgina Ramos che ci ha comunicato che il gruppo immobiliare è alla ricerca di nuove risorse. Attualmente cercano una tirocinante come segretaria, una segretaria qualificata e anche una persona da avviare come agente immobiliare.

Giorgio Agosta dell’associazione Salvuccio Agosta ha sottolineato quanto sia importante oggi riscoprire le radici, il lavoro autentico, e l’identità del nostro territorio. In questi giorni l’associazione è impegnata nell’organizzazione del convegno “Famiglia –Lavoro – Giovani”, un appuntamento fondamentale per discutere insieme del futuro delle nuove generazioni e delle opportunità legate al mondo del lavoro nel nostro territorio.

Giovanni Vindigni, rappresentante legale della Orma Srl, ha condiviso il percorso che lo ha portato, negli ultimi anni, a rivedere e trasformare la propria carriera lavorativa. Un cambiamento nato dalla necessità di adattarsi a un mercato del lavoro sempre più dinamico, in evoluzione e spesso imprevedibile. La sua testimonianza è stata un potente promemoria: affrontare il cambiamento con flessibilità e visione può aprire nuove strade, anche quando il contesto sembra incerto.

L’incontro si è concluso con l’annuncio del prossimo appuntamento dedicato ai disoccupati, che eccezionalmente si terrà giovedì prossimo, dalle 16 alle 18, sempre nei locali della biblioteca della chiesa di S. Luca a Modica. Un’occasione concreta per consultare offerte lavorative, ricevere supporto e aggiornare il proprio curriculum.

