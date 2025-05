Vittoria. Sfida incertissima alla Jazz Liberty Run

Vittoria – Con la sua ottava edizione, la Jazz Liberty Run dell’11 maggio prossimo a Vittoria continua il suo cammino nel calendario nazionale Fidal, di cui ormai è diventata una colonna portante. Nel bellissimo centro della provincia ragusana si disputerà la quinta prova del 30° Gran Prix regionale di corsa su strada sulla distanza di 10 km, valida anche quale terza prova del Gran Prix Provinciale di corsa su strada.

Sii gareggia su un tracciato a dir poco stellare perché attraversa il salotto buono della città di Vittoria con la sua maestosa cattedrale, la sua villa comunale, Piazza dei Martiri e Piazza del Popolo luogo del raduno e di partenza e arrivo della kermesse sportiva, con il Patrocinio del Comune di Vittoria grazie al suo sindaco on.Francesco Aiello, l’Assessore allo Sport Fabio Prelati, l’Ars e la Uisp territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano. Il circuito cittadino misura 2,5 km e dovrà essere ripetuto 4 volte. Partenza alle ore 10:00, premiazioni alle 12:00 presso il bellissimo Chiostro delle Grazie.

Via via arrivano le iscrizioni da più parti della Sicilia con atleti che si daranno battaglia sul rettilineo finale di via Cavour. Tra loro Enzo Taranto, atleta locale dell’Asd No al Doping, team che organizza la prova, appena vincitore a Marsala nella mezza maratona della sua categoria, ma anche Angelo Mandarà riconfermatosi ad aprile vincitore del Vivicittà di Ragusa, e ancora Salvatore Greco 4° lo scorso anno sulle strade di casa, Gianluca Ciarcià e tanti altri.

Iscrizioni ancora aperte fino a mercoledì 7 maggio, al costo di 15 euro. Le premiazioni finali, curate daAlbani op con i suoi prodotti della natura che delizieranno i vincitori che saliranno sul podio, riguarderanno i primi 3 assoluti e di ogni categoria. Ritrovo alle ore 8:00, per ritiro dei numeri e dei pacchi gara.

Info e iscrizioni su pagina Facebook 8° Jazz Run

Salva