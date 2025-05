Insediamento Consiglio Provinciale. Forza Italia: “Centrodestra casa comune del riavviato percorso politico”

Ragusa – “La prima seduta del nuovo consiglio provinciale ci fornisce lo spunto per una serie di riflessioni”. Lo dice il segretario provinciale di Forza Italia, Giancarlo Cugnata, dopo avere rivolto, a palazzo di viale del Fante, gli auguri di buon lavoro al consigliere provinciale forzista, Samuele Cultrera, e, naturalmente, alla presidente Maria Rita Schembari e al vicepresidente Peppe Cassì per l’avvio di questo nuovo percorso. “Finalmente – chiarisce Cugnata – i partiti ricominciano a tracciare la strada politica nei vari Comuni e, aspetto ancora più rilevante, a palazzo della Provincia. Dove, per dirla tutta, il centrodestra è la casa comune di questo percorso politico. Il mio auspicio è che questo modello possa essere punto di riferimento anche per il futuro, alla luce delle numerose altre sfide elettorali che ci attendono. L’auspicio, dunque, è che da Acate a Ispica si possa dialogare la stessa lingua, con un centrodestra compatto nella sua interezza e in grado di intercettare sempre di più i bisogni dei territori. Da oggi mi auguro che possano essere sempre di più i partiti a tracciare le linee politiche, favorendo il dialogo in tutti i Comuni del territorio. Forza Italia, così come è accaduto con la candidatura della Schembari, si adopererà per individuare i presupposti affinché si possa sempre più operare in questo modo. E’ opportuno che il centrodestra, e lo ribadisco nella sua interezza, possa intestarsi questa nuova dimensione politica”.

