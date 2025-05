Proroga dei termini per la costituzione di un albo distrettuale di professionisti per l’erogazione di servizi Home Care Premium

Ragusa – Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stata pubblicata la proroga alla manifestazione d’interesse per la costituzione di un albo distrettuale di professionisti accreditati per fornire assistenza domiciliare a:

– dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali;

– loro coniugi;

– parenti di primo grado non autosufficienti.

Il bando prevede la selezione di professionisti per fornire i seguenti servizi:

1. terapia occupazionale per migliorare l’autonomia personale;

2. terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

3. psicologia e psicoterapia;

4. biologia nutrizionale;

5. fisioterapia;

6. logopedia;

7. educazione professionale sociosanitaria o socio-pedagogica per minori affetti da autismo;

8. infermieristica.

La scadenza, già comunicata con Cs. n.173 “Manifestazione di interesse per la costituzione di un albo distrettuale di professionisti per l’erogazione di servizi Home Care Premium” e prevista in un primo momento per le ore 12 del 5 maggio, è stata prorogata a venerdì 23 maggio 2025, ore 12.

I professionisti interessati devono essere iscritti agli Albi professionali relativi e soddisfare i requisiti indicati nel bando.

