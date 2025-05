Asd Motyka Modica. A Porto Sant’Elpidio Giulia Cappello e Samuele Iemmolo sono campioni d’Italia

Modica – La Motyka Modica continua a brillare nel panorama nazionale della ginnastica aerobica, tornando protagonista dal recente Campionato Nazionale “Gold” svoltosi a Porto Sant’Elpidio. Nella città marchigiana, il sodalizio modicano ha conquistato un prestigioso titolo di Campione d’Italia grazie alla straordinaria performance di Giulia Cappello e Samuele Iemmolo nella categoria Junior B coppia Gold.

Ma le soddisfazioni per la Motyka Modica non si sono fermate qui. Nella competizione individuale femminile, la talentuosa Giulia Cappello, già vice campionessa del Mondo, si è classificata ad un onorevole quindicesimo posto, dimostrando ancora una volta il suo valore. Il suo compagno di squadra, Samuele Iemmolo, dopo la vittoria nella prova a coppie, ha conquistato un brillantissimo secondo posto nella gara individuale maschile, confermando il suo talento e la sua crescita costante.

Da sottolineare anche la promettente performance di Serena Vicari che, con soli sei mesi di allenamento alle spalle e alla sua prima partecipazione ad un Nazionale Gold, ha ottenuto un incoraggiante ventiseiesimo posto nella sua categoria.

Arianna Melilli, che ha accompagnato la squadra nella trasferta marchigiana, ha espresso grande entusiasmo per i risultati ottenuti: “Vedere gareggiare dal vivo i migliori ginnasti d’Italia è stato veramente un bel concentrato di emozioni. Dal vivo si percepisce meglio ogni singolo movimento che può essere determinante ai fini del punteggio finale. Tutti vanno alla ricerca della perfezione, ma vedere la nostra Giulia Cappello lottare come una guerriera è stato veramente commovente. Lei è stata sempre determinata e lo ha già dimostrato. Lo stesso posso dire di Samuele Iemmolo, che ha capacità non comuni e soprattutto voglia di migliorare sempre e i due podi che ha conquistato sono sicuramente strameritati. Serena Vicari è stata superlativa, anche se, non è riuscita a dimostrare tutto il suo valore, ma era alla sua prima prova nazionale gold e sono sicura che in futuro sentiremo parlare di lei”.

Melilli ha poi concluso con un sentito ringraziamento: “Voglio ringraziare chi dietro le quinte lavora sodo per raggiungere questi risultati. In primis Mariastella Vittorio e il suo staff con il supporto di Chiara Iacono che non si tirano mai indietro e fanno il possibile e a volte anche l’impossibile per far crescere la nostra disciplina e i nostri atleti”.

Questo ennesimo successo nazionale testimonia la passione, l’impegno e la qualità del lavoro svolto dalla Motyka Modica e dai suoi atleti, portando ancora una volta lustro allo sport modicano.

