Chiaramonte Gulfi. Atti vandalici alla Villa Comunale, il Sindaco denuncia

Chiaramonte Gulfi. Ancora una volta la villa comunale di Chiaramonte Gulfi finisce nel mirino di atti vandalici che lasciano l’amaro in bocca e suscitano l’indignazione della comunità. A seguito della segnalazione di un cittadino e di un successivo sopralluogo, il sindaco della città, Mario Cutello, ha formalizzato una denuncia contro ignoti presso la locale stazione dei Carabinieri.

Le parole del primo cittadino esprimono tutta la sua frustrazione e determinazione nel voler porre fine a questa incresciosa situazione: “Qui ci sono le telecamere – ha dichiarato il sindaco Cutello – e sarà responsabilità adesso di chi cura le indagini risalire ai responsabili. Basta con questo stato di cose, non ne voglio più sapere. Chi ha sbagliato, paghi. La nostra realtà urbana non può cadere in balia di chi la tratta in questo modo. È impensabile tutto ciò”.

La denuncia presentata dal sindaco rappresenta un segnale forte da parte dell’amministrazione comunale, decisa a non tollerare ulteriori episodi di inciviltà che danneggiano un luogo di aggregazione e di svago per tutti i cittadini. L’esistenza di un sistema di videosorveglianza nella zona potrebbe rivelarsi cruciale per l’identificazione dei responsabili e per far sì che vengano chiamati a rispondere delle loro azioni.

L’auspicio è che le forze dell’ordine possano fare al più presto luce su questo ennesimo atto vandalico e che i colpevoli vengano individuati e puniti severamente. La comunità modicana, nel frattempo, si stringe attorno al proprio sindaco nel condannare fermamente questi gesti inqualificabili e nel chiedere maggiore rispetto per il patrimonio pubblico. È fondamentale che episodi come questo non rimangano impuniti, affinché si possa preservare la bellezza e la vivibilità degli spazi comuni per il bene di tutti.

