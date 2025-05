Completamento interventi su alcune strade rurali. Soddisfazione del Vice Presidente del Consiglio comunale Giovanni Alecci

MODICA – Il Vice Presidente del Consiglio Comunale di Modica, Giovanni Alecci, interviene per esprimere tutta la sua soddisfazione a seguito del completamento degli interventi su alcune strade rurali nelle contrade modicane. “Oggi voglio parlare nella doppia veste di vicepresidente del consiglio e di presidente di una delle associazioni che hanno reso possibile la concretizzazione di questo progetto, concordato tre anni fa con l’Onorevole Ignazio Abbate ed oggi finalmente realtà. Dopo anni di lavoro, prima burocratico con la creazione delle varie associazioni di aziende e residenti, poi pratico, con l’esecuzione materiale dei lavori, oggi ci possiamo godere il risultato. Strade che erano assolutamente bisognose di intervento, strade che ogni giorno vedono il passaggio di tanti mezzi pesanti da lavoro oggi si presentano in condizioni perfette così come i muretti di contenimento, molti dei quali erano crollati e rappresentavano un’insidia per la sicurezza stradale. Abbiamo lavorato insieme all’ingegnere Raimondo Caschetto sempre con l’appoggio dell’Onorevole Abbate che è stato colui che ci ha supportato facendo creare le associazioni, senza le quali sarebbe stato impossibile intercettare i finanziamenti regionali. Ringrazio anche tutti gli imprenditori che si sono messi insieme creando le associazioni e scommettendo sin da subito nella bontà di questo progetto. Mi risulta che adesso ci siano altre contrade che si stanno unendo in associazioni per presentare i propri progetti a valere sul prossimo bando regionale che riguarderà la salute delle arterie rurali in tutta la Sicilia”.



