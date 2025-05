Segnalazione urgente disservizio sanitario – annullamento immotivato TAC presso Centro convenzionato ASP Ragusa. Riceviamo

Spett.le Direzione Generale ASP Ragusa

Spett.le Assessorato alla Salute – Regione Siciliana

Trasmetto la presente a mezzo PEC per segnalare un gravissimo disservizio verificatosi in data 2 maggio 2025 presso il centro radiologico convenzionato “Magnani” di Ragusa, che ha determinato disagi rilevanti sia sul piano sanitario che familiare.

In data 30 aprile 2025 avevo effettuato regolare prenotazione, tramite i canali ufficiali, per una TAC al torace e una all’addome con carattere urgente per mio padre. La prestazione era stata fissata per il giorno 2 maggio alle ore 11:30, come confermato al momento della prenotazione. Tuttavia, giunti presso il centro all’orario stabilito, ci è stato comunicato verbalmente che l’appuntamento non era più confermato, senza che fosse mai stato trasmesso alcun avviso di cancellazione.

Oltre al disagio causato a mio padre, ciò ha avuto un impatto significativo sulla nostra famiglia: mia madre è affetta da Alzheimer e per poterla lasciare a casa in sicurezza ho dovuto far intervenire una persona esterna. Tutto questo si è reso necessario per nulla, a causa di una cancellazione ingiustificata e comunicata solo al momento della prestazione.

Presso la reception del centro ho segnalato la gravità dell’accaduto, ricevendo solo risposte evasive. Successivamente, mi sono recato presso l’URP dell’ASP di Ragusa, dove mi è stato riferito che l’unica possibilità era presentare un reclamo scritto. Ho inoltre contattato telefonicamente un referente ospedaliero, che mi ha candidamente dichiarato che “in questi casi, se non si conosce qualche politico locale influente, è meglio rivolgersi a una struttura privata”. Tale affermazione, oltre ad essere gravemente inopportuna, è inaccettabile in uno Stato di diritto e mina la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico.

Alla luce di quanto sopra, chiedo formalmente:

l’immediata riprogrammazione dell’esame TAC con urgenza, come da richiesta originaria;

un chiarimento ufficiale sulle responsabilità di quanto accaduto e su come si intende evitare che episodi simili si ripetano;

l’adozione di provvedimenti adeguati nei confronti di eventuali soggetti responsabili.

Comunico infine che la presente verrà trasmessa anche agli organi di stampa, in quanto ritengo doveroso portare alla luce una situazione che rappresenta un grave pregiudizio per la tutela della salute e la dignità delle persone.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti.

Lettera firmata

