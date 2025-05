Chiaramonte Gulfi. Successo per il concerto in onore della Madonna di Gulfi: orchestra e coro emozionano il pubblico 

CHIARAMONTE GULFI. Una serata all’insegna della musica, della spiritualità e della cultura ha incantato il pubblico della cittadina Iblea di Chiaramonte Gulfi in occasione del concerto solenne in onore della Madonna di Gulfi. L’evento, tenutosi nei giorni scorsi, presso la Chiesa Madre “ S. Maria La Nova” ha rappresentato un momento storico per la comunità: per la prima volta, infatti, una orchestra “Armonia Orchestra ” ha suonato nella cittadina, diretta dal Maestro Gianvito Messina.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera è stata la presenza del coro “Regina Caeli” di Giarratana, guidato dal Maestro Francesco Giaquinta di Monterosso Almo, che ha impreziosito l’esecuzione con un repertorio sacro e coinvolgente. Infatti il repertorio spaziava tra musiche di Gozne, Frisina e Morricone . Eseguito anche l’inno della Madonna e un inedito del maestro Giaquinta per la prima volta in assoluto. Tra i momenti più apprezzati dal pubblico, la partecipazione della solista Nancy Bruna Accordino.

Il concerto, accolto con grande entusiasmo da un pubblico numeroso e partecipe, ha saputo coniugare arte e devozione. Gli spettatori hanno applaudito a lungo gli artisti, riconoscendo il valore dell’iniziativa.

Nella foto un momento del concerto con i tre protagonisti.

