La Volley Modica Under 19 si ferma in finale regionale, i biancoazzurri battuti in tre set dal Giavì Pedara

Volley Modica 0

Giavì Pedara 3

Parziali:19/25, 15/25, 21/25

Modica – Titolo regionale soltanto sfiorato per la formazione Under 19 della Volley Modica che dopo un percorso netto nel lungo campionato di categoria, ieri, al “PalaRizza” è stata battuta in tre set dalla Giavì Pedara che si laurea così campione di Sicilia per la categoria e rappresenterà l’Isola alla fase nazionale.

In un bel clima e con tantissima gente sulle tribune del “PalaRizza”, la formazione di coach Ciccio Italia che non ha giocato come sa, forse sentendo un po’ la tensione, non è stata in grado di arginare le giocate “d’astuzia” della formazione etnea che non si è abbattuta quando è andata in difficoltà riuscendo a risalire la “corrente” e a portare a casa il titolo regionale.

Il match preceduto dalla presentazione delle due squadre e dall’inno di Mameli, si apre con un sostanziale equilibrio che i biancoazzurri modicani cercano per primi di rompere. Iabichella e compagni provano ad allungare (11/8), ma Pedara non si lascia intimorire e sfruttando gli errori in battuta dei modicani ricuciono immediatamente lo strappo e poi piazzano il break che indirizza il parziale di apertura. Modica va in difficoltà e alla fine è costretto a soccombere con il punteggio di 19/25.

Modica accusa il colpo e al cambio di campo non riesce a risollevarsi. Pedara ne approfitta immediatamente e con un gioco semplice, ma efficace riesce a prendere un discreto vantaggio che gestisce senza grosse difficoltà. Coach Italia capisce che i suoi ragazzi sono in confusione e prova a mischiare le carte, ma non ottiene i risultati sperati. Pedara, infatti, non trova quasi più ostacoli e va a vincere con un largo 15/25 il secondo e si porta a un passo dal titolo regionale.

Il tecnico dei biancoazzurri prova a far reagire i suoi atleti, che sospinti dal tifo del pubblico (ieri erano presenti anche Avi & Mecc le due mascotte dell’Avimecc Modica), sembrano uscire dal tunnel. La gara torna a essere equilibrata, ma nessuno dei due sestetti riesce a scappare. La Volley Modica, prova a sfruttare la superiorità fisica, ma ci riesce solo a tratti e quando riesce ad allungare, Pedara resta sempre sul pezzo e riequilibra il risultato. Ma quando sono gli etnei ad alzare il ritmo del gioco, Modica va nuovamente in difficoltà e lascia campo libero ai loro avversari che chiudono la pratica con il punteggio di 21/25 che vale il titolo regionale e il pass per la fase nazionale.

Per la Volley Modica la consolazione del titolo di vice campioni di Sicilia e l’amarezza per non essere riusciti ad esprimersi come sa nella gara più importante della stagione.

