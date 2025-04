Scherma Modica. Raunisi oro e Iacono bronzo al campionato regionale Gold assoluti fioretto femminile

Catania – Al PalaCus di Catania per le selezioni regionali Gold, con in palio i pass per la prossima fase nazionale a Riccione, vittoria per Cecilia Raunisi nel fioretto femminile assoluto. Dopo un girone preliminare dove riportava una sconfitta, l’esperta fiorettista modicana della Conad Scherma Modica che sta vivendo un ottimo stato di forma, dominava letteralmente il tabellone di eliminazione diretta, non concedendo alle avversarie di arrivare a doppia cifra. Emblematico il percorso dai quarti di finale, dove vinceva per 15/7 contro la siracusana Ossino, in semifinale rifilava 15/5 alla messinese Bongiovanni, e nella finalissima poco concedeva alla catanese Campanile superata 15/9. Sul podio del fioretto femminile anche Ottavia Iacono, che dopo un perfetto girone preliminare con sole 3 stoccate subite e da testa di serie del tabellone di diretta, si faceva sorprendere in semifinale dalla Campanile. Nella stessa gara buon 5º posto finale per Carla Scarso, che vale anche per lei il pass per la fase nazionale. Finale ad otto anche per Riccardo Tidona nella spada maschile, fermato di misura dall’acese Lombardo ai quarti di finale, ma anche per lui biglietto staccato per Riccione in virtù del 7º posto in classifica finale. Infine nella prova di fioretto maschile da segnalare il 6º posto di Edoardo Aprile e l’8º di Roberto Calandrino che si uniscono così ai compagni di sala per le selezioni nazionali gold di categoria. Intanto fervono gli ultimi preparativi in sala scherma in vista della manifestazione più importante della stagione per le categorie under14, il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”. Come consueto il Campionato Italiano delle categorie under14 sarà ospitato al PlayHall di Riccione e si dipanerà per 8 giorni di gara che vedranno scendere in pedana oltre 3100 giovanissimi schermitori da tutta Italia, in un festival della scherma giovanile italiana. Saranno ben 17 gli schermitori modicani qualificati e presenti in romagna: GiorgiaMaria Gurrieri, Serena Stracquadanio, Clara Messina, Emma Basile, Francesco Agosta, Giuseppe Di Stefano, Antonio Corallo, Lorenzo Lombardo, Rosario Barone, Sofia Spadaro, Noemi Cannata, Matteo Leggio, Ennio Turtula, Giovanni Barone, Flamingo Gioele, Alberto Pisana, Antonio Sena. Si comincerà mercoledì 30 con le prime categorie di fioretto, per concludersi il 6 maggio per i maschietti spada.

