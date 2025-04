L’energia del gospel internazionale: concerto congiunto del Modica Gospel Choir e dell’Oslo Community Choir

Modica – Un evento musicale di risonanza internazionale è pronto a infiammare il cuore della provincia di Ragusa. Il prestigioso Teatro Garibaldi di Modica si prepara ad ospitare, mercoledì 30 aprile un concerto congiunto che vedrà protagonisti il talento vibrante del Modica Gospel Choir e la raffinatezza vocale dell’Oslo Community Choir.

L’Oslo Community Choir, un coro cristiano di grande prestigio proveniente dalla Norvegia e composto da talentuosi cantanti dell’area di Oslo, è nato nel 2008 sotto la guida illuminata di Martin Alfsen, compositore, arrangiatore, produttore e direttore di coro di fama internazionale. La sua leadership ha spinto il coro a intraprendere progetti ambiziosi e di grande impatto emotivo e artistico, lasciando un segno indelebile nel panorama musicale internazionale. Tra le loro produzioni più acclamate spiccano una rivisitazione contemporanea e innovativa di “The Young and Soulful Messiah” di Handel, “Song Of Freedom”, un toccante omaggio all’iconica figura di Nelson Mandela, “Stjerneskinn (Starshine)”, una suggestiva e inedita messa firmata dallo stesso Martin Alfsen, “A Gospel Celebration”, un album gospel di successo registrato con Reflex e la talentuosa Ingrid Arthur.

Il concerto del 30 aprile 2025, con inizio alle 20:30, presso la suggestiva cornice del Teatro Garibaldi, rappresenterà il culmine della tournée italiana dell’Oslo Community Choir e offrirà al pubblico un’opportunità unica e irripetibile di assistere alla magica fusione di due realtà corali di altissimo livello e sarà, per l’occasione, dedicato al compianto Papa Francesco che nel novembre del 2022 aveva impartito la benedizione apostolica alla corale modicana, nel modo più bello: musica ed emozioni. “Oggi – dichiara il maestro Rizza – dopo la Sua salita alla Casa del Padre, dentiamo il dovere di dedicare questo concerto alla Sua memoria”.

Sarà una serata interamente dedicata alla musica gospel nelle sue molteplici sfumature, unendo l’energia contagiosa e la passione del Modica Gospel Choir, sapientemente diretto dal maestro Giorgio Rizza e impreziosito dalle voci soliste di Chiara Provvidenza, Elma Rizza e Sciara, con la sofisticata esperienza e la maestria dell’ensemble norvegese.

Questo appuntamento si configura come un evento imperdibile non solo per gli appassionati del genere gospel, ma anche per chiunque desideri immergersi in un’esperienza culturale e musicale di elevata qualità, capace di toccare le corde più profonde dell’anima.

I biglietti sono disponibili in prevendita presso il botteghino del Teatro Garibaldi e online sul circuito CIAOTICKETS.

