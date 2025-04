Modica. “Expo della Contea 2025”. Taglio del nastro il 1° maggio e apertura sino al 4 maggio

Modica – Conto alla rovescia per l’inaugurazione della ventisettesima edizione di “Expo della Contea”. Il taglio del nastro il 1° maggio alle ore 18.00 alla presenza delle autorità civili e militari si terrà nell’area adiacente l’ex mercato ortofrutticolo dove hanno trovato posto cinquanta postazioni tra gazebi e casette di legno.

Subito dopo, alle 19.00, il momento inaugurativo nella sala convegni di Palazzo dei Mercedari si terrà il primo convegno dei quattro in programma, su Turismo: dal mare al territorio. Il richiamo del restauro del tardo barocco.

Questa edizione di “Expo della Contea” rispetto a quelle degli altri anni si tiene nel centro storico della città nell’area adiacente l’ex marcato ortofrutticolo. “E’ stata una scelta condivisa con l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria, commenta Luigi Galazzo, presidente della Pro Modica 1977 che promuove l’evento, come un segnale chiaro contro la desertificazione, lenta e inesorabile, del centro storico della nostra città e in un’area che sta cominciando a dare segnali preoccupanti nella sicurezza pubblica. Abbiamo l’obbligo di iniziare un’inversione di tendenza ed è la ragione per la quale abbiamo voluto esserci con la nostra presenza e quella di quanti hanno aderito convintamente a questo progetto.”

L’”Expo della Contea”, che terminerà il 4 di maggio, sarà una vetrina per illustrare i prodotti del territorio con la sua enogastronomia di eccellenza ma ci sarà spazio per la musica, la comicità e l’intrattenimento in genere.

Il presidente della Confcommercio di Modica, Giorgio Moncada, ha commentato l’iniziativa con un suo messaggio di adesione:” A nome mio personale e come Confcommercio, ha commentato, sosteniamo l’iniziativa che va fra l’altro nella direzione di rendere vivace il nostro tessuto economico e sociale. Sosteniamo gli organizzatori in questo loro sforzo che trova la nostra convinta e piena adesione atteso il momento storico che sta vivendo il commercio nel centro storico della città avvolto da una crisi per la quale tutti insieme dobbiamo fornire idee e proposte per fronteggiarla e superarla. Expo della Contea è una iniziativa che si muove meritoriamente su questa direzione.”

