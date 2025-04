Scicli, verde pubblico abbandonato in Via delle Americhe: c’è tanto degrado

Secondo le lamentele di tanti cittadini, a Scicli il verde pubblico in certe zone è in uno stato di vistoso abbandono, e non è una novità; le piante sono in precarie condizioni. Le poche aiuole spartitraffico, sono piene di erbacce e spazzatura che soffocano gli alberi mal curati e versano in uno stato di abbandono, con rami che fuoriescono ed erbacce, come nel caso di Via delle Americhe al Villaggio Jungi. Ratti, mosche e zanzare in una piccola fascia di vegetazione lasciata al degrado a pochi passi dalle abitazioni. I residenti si appellano al comune e chiedono un intervento di pulitura e bonifica nell’area verde che separa l’arteria stradale comunale. «E’ una questione di decenza – denunciano i residenti – la vegetazione è lasciata in totale abbandono dal comune e questo non solo riduce la visibilità di chi sopraggiunge dall’altra parte della carreggiata, ma favorisce sporcizia e ricettacolo per topi, insetti e zanzare. I pochi interventi di scerbatura e potatura di aiuole e alberi in varie zone della città – proseguono – vengono effettuate in modo disomogeneo, e a singhiozzo; specie nelle periferie, luoghi più soggetti al disinteresse ambientale. Non mettiamo in dubbio che il Comune abbia le sue difficoltà – terminano – ma almeno per una questione di visibilità, sicurezza e decoro urbano, non sarebbe male dargli un taglio e bonificare l’intera zona».

