Da Jorge Mario Bergoglio a Papa Francesco…l’opinione di Rita Faletti

Papa Francesco non è stato diverso da Jorge Mario Bergoglio. Non si può staccare il dopo dal prima, il ruolo non cancella l’esperienza e le convinzioni maturate nel tempo. Il populismo, tipico del cattolicesimo argentino e retaggio della cultura gesuita latinoamericana, è stato il tratto distintivo del suo pontificato. Chiaro il suo obiettivo, ripetuto dai suoi sostenitori fino a diventare uno slogan, “vorrei una chiesa povera per i poveri”. I poveri, gli umili, i migranti, in una parola il popolo, che incarna la parte sana e virtuosa della società, contrapposta alle élite corruttrici. A suo agio in un clima di polarizzazione, Bergoglio non ha nascosto la viscerale avversione all’occidente, per lui simbolo del peccato, all’individualismo e al liberalismo, fonti di egoismo, per non parlare del capitalismo, la satanica legge della domanda e dell’offerta. Per lo spiritualismo gesuita dell’America Latina tutto questo significava fuga dal corporativismo e dalla “santa povertà” dello Stato etico, dove religione e politica erano un tutt’uno. La crociata di Francesco contro l’occidente, colpevole di aver devastato l’ambiente, la “casa comune” dell’umanità ha elevato l’ecologismo a religione. Il Papa delle periferie del mondo, che voleva fare della Chiesa un grande ospedale da campo, ha snobbato apertamente i centri e le grandi capitali occidentali. Assenza non passata inosservata, la sua, all’inaugurazione della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, simbolo della cristianità, restaurata dopo il grave incendio del 2019. Quel giorno, Bergoglio era volato in Corsica. Nelle intenzioni del papa argentino, tutto doveva cambiare nella vita della Chiesa, dalle vecchie strutture ai collaboratori più stretti. Ha rivoluzionato il Collegio cardinalizio, promuovendo vescovi di isole remote e trascurando arcivescovi di sedi popolose e ricche di storia, ha mandato in prepensionamento prefetti curiali non allineati e promosso i fedelissimi, preparando il terreno per il dopo di lui. Nulla doveva essere come prima. Era anche convinto che verrà un’epoca di grande sincretismo, in cui una religione sarà capace di sintetizzare le diverse tradizioni religiose mondiali contro il nemico comune, l’occidente secolare e le élite occidentalizzate che “attentano alle virtù religiose dei popoli”. In nome del pluralismo religioso, Bergoglio ha guardato a oriente e aperto il dialogo con l’islam attraverso l’incontro con il Grande Imam di al-Azhar. Ne è nato il documento sulla fratellanza universale, che descrive il pluralismo religioso come “sapiente volontà divina”, benché nei testi del Vaticano II non ci sia una sola riga in cui si affermi che le diverse religioni sono volute da Dio. A fare chiarezza è Giovanni Paolo II che in “Redemptoris Missio”, pur non escludendo il valore delle altre religioni, ribadisce la centralità del messaggio cristiano e la necessità della predicazione della fede per la salvezza dell’umanità. Il papa della rivoluzione auspicata da chi chiedeva una modernizzazione della Chiesa e un’apertura a temi sensibili quali la benedizione alle coppie gay e l’eucarestia ai divorziati risposati, si è fermato di fronte alla dottrina che non ha toccato, lasciando perplessi e confusi sostenitori e detrattori. Su questioni importanti come la pace e la guerra, il suo pacifismo è stato una scelta di campo, in sintonia con il suo anti occidentalismo e anti americanismo, mettendo a margine la distinzione tra aggredito e aggressore. Sant’Agostino sosteneva invece che una guerra accettabile esiste: “La pace deve essere nella volontà e la guerra solo una necessità, affinché Dio ci liberi dalla necessità e ci conservi nella pace”. Bergoglio è stato ambiguo sul valore della libertà dei popoli, consigliando a Zelensky la resa e inopportuno sul possibile, ma da verificare, genocidio attribuito agli israeliani a Gaza. Quanto sia riuscito a seminare e con quali risultati sarà la storia a deciderlo.

