Castello di Donnafugata. Vitale: “Risposte importanti sul recupero del maniero”

Ragusa – “Il castello di Donnafugata rappresenta, da anni ormai, uno dei punti di riferimento per il turismo della nostra città. I numeri sono in crescita. E sono destinati ad aumentare ancora di più nel corso di questo 2025. Come già testimoniato in occasione delle festività pasquali e come sono certo accadrà, grazie alla possibilità di potere usufruire di un orario di ingresso continuato, in occasione dei ponti festivi del 25 aprile e del 1 maggio”. Lo dice il consigliere comunale della lista Cassì sindaco a Ragusa, Daniele Vitale, inserendosi nel dibattito sulle condizioni in cui versa l’antico maniero della città. “E’ indubbio che stare dietro alla manutenzione di un edificio così grande e articolato non sia semplice – continua Vitale – ma, allo stesso tempo, non si può negare che questa amministrazione comunale non abbia concentrato le proprie attenzioni sul castello se è vero, come è vero, che in tutti questi anni non sono mancati i progetti ideati e le opere realizzate. A cominciare dal restauro del parco che, forse, era la cosa più complessa da completare. Tutto ciò non trascurando, neppure, una serie di interventi di notevole rilevanza negli interni. Sono sicuro che la stessa lena sarà riservata nel curare tutte le altre piccole grandi problematiche che riguardano la manutenzione e che sono al centro, in queste ore, del dibattito politico

Salva