Migliaia di persone rendono l’ultimo saluto a Papa Francesco in Vaticano

La cerimonia è iniziata stamattina alle 9:00, quando il cardinale Camerlengo Kevin Joseph Farrell ha benedetto con acqua santa la bara del Papa. “Con grande dolore, accompagniamo le spoglie del nostro amato Papa Francesco da questa cappella alla Basilica Vaticana, dove ha svolto il suo ministero di Vescovo della Chiesa di Roma e Apostolo della Chiesa universale”, ha letto ad alta voce. Il corteo ha poi attraversato Piazza Santa Marta e Piazza dei Protomartiri Romani, prima di passare sotto l’Arco delle Campane ed entrare in San Pietro, dove è stato accolto da un fragoroso applauso al passaggio dalla porta centrale della Basilica Vaticana.

Nel frattempo, centinaia di media da tutto il mondo hanno catturato il momento dal Braccio di Carlo Magno, la terrazza sopra il colonnato di San Pietro. Una volta all’interno, lo scrigno è stato collocato davanti alla tomba di San Pietro, sotto il grande baldacchino del Bernini.

Una marea umana

Dopo l’apertura della basilica al pubblico alle 11:00, una marea umana è avanzata lungo la navata centrale del tempio religioso con i pellegrini di tutto il mondo che attendevano pazientemente il loro turno, ai quali sono stati concessi sostare solo pochi secondi davanti la bara, quanto bastava per farsi il segno della croce o inginocchiarsi, spingendo molti a trovare spazi vicini, come l’area a sinistra dell’altare, per pregare o inchinarsi in segno di rispetto. Tuttavia, l’elevato numero di fedeli ha indotto il Vaticano a prendere in considerazione l’estensione dell’orario di visita. E’ stato stabilito che la basilica rimarrà aperta questo mercoledì fino a mezzanotte e avrebbe riaperto giovedì alle 7:00, e successivamente fino alle 19,00 di venerdì.

Oltre 4.000 agenti di polizia per monitorare il funerale

In Piazza San Pietro sono stati disposti minuziosi controlli con il dispiegamento di oltre 4.000 agenti di polizia e l’ampliamento della zona di esclusione nell’ambito di un’operazione di massima sicurezza per i funerali di Papa Francesco, dove sono attesi oltre 200.000 fedeli. Centinaia di agenti e membri della protezione civile sono di stanza in Vaticano per gestire il traffico e guidare il grande flusso di persone che si dirigono verso la Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Papa Bergoglio.

L’operazione di sicurezza si intensificherà nei prossimi giorni con l’arrivo di delegazioni da circa 170 paesi. Tra i dignitari che parteciperanno al funerale il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e signora, il presidente francese Emmanuel Macron il primo ministro britannico Keir Starmer e i reali di Spagna e Belgio.

