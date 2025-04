Informazione rivolta al personale scolastico con contratti a tempo determinato. A cura dell’ANC

Negli ultimi anni, il personale scolastico – in particolare docenti e ATA con contratti a tempo determinato – è stato al centro di importanti pronunce giurisprudenziali che ne hanno riconosciuto i diritti, troppo spesso compressi da prassi amministrative e legislative non sempre conformi ai principi costituzionali ed europei.

L’Associazione Nazionale Consumatori – Sede Locale di Modica, con sede in Via Sorda Sampieri, 27 – segue attivamente la questione della tutela di tali diritti, anche grazie alla collaborazione con lo Studio Legale Antonino Di Giacomo e Stefano Di Giacomo, che ne cura la rappresentanza legale.

Le principali forme di tutela attivabili comprendono:

Retribuzione Professionale Docenti (RPD): riconosciuta anche in caso di supplenze brevi e saltuarie, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea;

Carta del Docente: un beneficio economico di 500 euro annui, spettante anche ai docenti non di ruolo con incarichi al 30/06 o 31/08;

Risarcimento per abuso di contratti a termine: previsto nei casi di reiterazione dei contratti oltre i limiti consentiti dalla normativa interna ed europea;

Monetizzazione delle ferie non godute: nei contratti al 30 giugno, quando le ferie non siano state fruite per cause di servizio o impedimenti oggettivi (es. malattia), entro i limiti della prescrizione decennale;

Riconoscimento integrale dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera: superando il limite dei quattro anni attualmente previsto, come confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità;

Riconoscimento del blocco stipendiale del 2013 ai fini della progressione di carriera: il carattere illegittimo del blocco permanente è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale, e nel 2024 anche la Cassazione Civile ha ribadito l’obbligo di valorizzare il servizio ai fini economici.

L’Associazione Nazionale Consumatori – Sede di Modica, in collaborazione con lo Studio Legale Antonino Di Giacomo e Stefano Di Giacomo, offre un servizio di informazione giuridica e assistenza legale per il personale scolastico che desidera approfondire la propria posizione e, ove sussistano i presupposti, attivare le tutele previste dalla legge.

La presente comunicazione ha esclusivamente finalità informative e si inserisce nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione, nel pieno rispetto della normativa deontologica forense.

Per ricevere ulteriori chiarimenti o per sottoporre la propria documentazione a una prima valutazione, è possibile rivolgersi alla sede dell’associazione in Via Sorda Sampieri, 27 – Modica, oppure contattare i legali dello Studi.

