Domenica 27 aprile si voterà per il nuovo presidente Libero consorzio comunale di Ragusa

Ormai manca poco alle elezioni provinciali. Pochi giorni e conosceremo il Presidente, dopo tanti anni, troppi, di commissariamento. Si voterà domenica 27 aprile, con elezioni di II livello per conoscere chi andrà ad occupare la poltrona di presidente del Libero consorzio comunale. In Provincia di Ragusa sono tre i candidati che si contendono il posto a Viale del Fante. Il Sindaco di Acate Gianfranco Fidone, Il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. Il numero totale dei votanti sarà 216 tra Consiglieri comunali e Sindaci (tre dei quali hanno deciso di scendere in campo personalmente, cosa che non è piaciuta ad alcuni consiglieri della stessa coalizione che hanno storto il naso e che per ripicca potrebbero diventare dei franchi tiratori). Lo spoglio, si terrà lunedì 28 aprile, dalle 8.00 alle 22.00. Considerato che le schede saranno sole 216, le operazioni di voto non dovrebbero protrarsi per troppo tempo, per cui la proclamazione del nuovo presidente del Libero consorzio comunale, dovrebbe conoscersi da li a poco.

