Modica, Ford Fiesta in un burrone. Ferito automobilista

Oggi a Modica, un uomo alla guida di una Ford Fiesta ha perso il controllo del veicolo, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. L’auto è uscita di strada, in Contrada Piano Ceci, sfondando il guard rail e finendo in un terrapieno sottostante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118. L’automobilista, fortunatamente, è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo. Dopo essere stato soccorso, è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

