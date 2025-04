Firrincieli deluso: “La Maggioranza Cassì favorevole all’uso delle armi”

Ragusa – “La maggioranza che sostiene il sindaco Cassì è favorevole all’uso delle armi. E’ l’esito sorprendente emerso dalla votazione dell’atto di indirizzo che ho presentato ieri sera in aula, come componente del movimento Cinque Stelle, contro il Rearm Europe. Sono semplicemente esterrefatto”. La denuncia arriva dal consigliere pentastellato, Sergio Firrincieli, il quale aveva presentato il documento certo che l’intera aula si sarebbe espressa a favore contro l’utilizzo delle armi e contro l’infausto piano di militarizzazione dell’Ue deciso a Bruxelles. “Abbiamo bisogno di ponti, come testimonia la stessa esistenza dell’amato pontefice Papa Francesco, spentasi in queste ore, e non certo di altri muri. Per cui – continua Firrincieli – la mia sorpresa è stata davvero notevole nel verificare che l’unico sì alla mia proposta è arrivata dal consigliere Zagami mentre due consiglieri, sempre espressioni della maggioranza, si sono astenuti. Non c’erano i consiglieri della minoranza. Mi ha molto sorpreso il voto contrario del consigliere di Ragusa Prossima, Gianni Iurato, il quale si è espresso convintamente con un no alla mozione e quindi, di fatto, con il sì alle armi, per non parlare delle dichiarazioni dell’assessore Giovanni Iacono il quale ha detto all’aula che, se potesse, voterebbe diecimila volte no a questo atto di indirizzo. Per quanto mi riguarda, sono davvero deluso e scoraggiato perché se anche da questi piccoli gesti si fomenta l’uso delle armi, allora l’utopia della pace resta abbarbicata su una montagna lontana anni luce da tutti noi. Davvero assurda la sceneggiata politica a cui ho assistito ieri sera. E’ giusto, però, che la comunità ragusana sia messa al corrente e sappia con chi abbiamo a che fare. Una cosa sono le parole, un’altra gli atti. Tutto molto spiacevole e deludente”.

Salva