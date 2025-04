Basket. Morte di Papa Francesco, rinviata la gara dei play off tra Passalacqua Ragusa e Broni

Cordoglio per la scomparsa di papa Francesco. Con una nota di Lega Basket femminile che condividiamo e riportiamo, sono state sospese tutte le gare in programma per oggi. Il match valido per il primo turno play off tra Passalacqua Ragusa e Logiman Broni, previsto per oggi alle 18,30 è rinviato a domani, 22 aprile alle 16,30 al Pala Minardi di Ragusa.

Di seguito la nota di Lbf

“La notizia che non avremmo mai voluto ricevere. Si è spento, all’età di 88 anni, Papa Francesco. Impossibile interpretare il dolore di miliardi di persone che nelle scorse settimane hanno pregato per lui durante il periodo di degenza in ospedale. Il Sommo Pontefice, che non hai mai nascosto il suo viscerale amore per lo sport, lascia un vuoto incolmabile in tutto il Mondo. Il suo sorriso, la sua umiltà e la sua grande forza nell’invocare la Pace nel mondo anche negli ultimi giorni di vita rimarranno fonte di ispirazione.

Il Presidente FIP Giovanni Petrucci, a titolo personale e interpretando il cordoglio sincero di tutta la pallacanestro italiana, partecipa con commozione al lutto dell’intera umanità per la perdita di una figura amata e rispettata ben oltre i confini religiosi.

Anche la Lega Basket Femminile, nella persona del presidente LBF Massimo Protani, di tutto il Consiglio Direttivo e di ogni componente del movimento pallacanestro femminile italiano, esprime il più profondo cordoglio e la partecipazione a un lutto che va oltre ogni tipo di confessione religiosa.

Per l’occasione la FIP, d’intesa con le Leghe, dispone la sospensione di tutte le gare in programma nella giornata di oggi, 21 aprile 2025”.

