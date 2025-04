Concerto lirico stasera a Monterosso Almo con Claudia Oddo e Vincenzo Maria Sarinelli

Monterosso Almo – Questa sera con inizio alle 19, il salone del suggestivo Circolo di Conversazione Principe di Napoli in Piazza San Giovanni sarà teatro di un imperdibile Concerto Lirico che vedrà protagonisti artisti di eccezionale levatura.

Claudia Oddo, soprano italo-tedesca insignita del prestigioso premio Ragusani nel mondo nel 2021, tornerà a incantare il pubblico con la sua voce intensa e coinvolgente, in perfetta sintonia con la grande tradizione del bel canto italiano. Accanto a lei, il celebre tenore e regista Vincenzo Maria Sarinelli, con il quale darà vita a un duetto di intensa potenza espressiva. Al pianoforte, il maestro Giannino Amore, raffinato polistrumentista e direttore del Coro Mater Dei di Ispica, accompagnerà i due artisti in un programma ricco e variegato, che spazierà dalle arie immortali di Paganini, Verdi, Puccini, Bellini e Bizet, fino alle suggestioni moderne di Morricone e composizioni originali della stessa Oddo.

Un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Monterosso Almo e con la presenza dell’Assessore alla Cultura, Giuseppina Carnibella e del Sindaco Salvatore Pagano.

Una celebrazione della musica e della cultura che conferma ancora una volta il borgo Monterosso Almo come punto di riferimento per gli eventi di qualità.

