Nasce ufficialmente l’associazione “Slava Ucraini”, un ponte fra Sicilia e Ucraina

Nasce ufficialmente oggi l’associazione “Slava Ucraini”. Sono stati, difatti, depositati presso l”Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, tutti i documenti per far sì che l’associazione nascesse e diventasse effettiva sotto ogni punto di vista.

L’associazione conta già moltissimi iscritti fra i residenti ucraini che vivono la realtà iblea. Obiettivo dell’associazione è quello di realizzare un ipotetico ponte fra il sud-est siciliano e la terra martoriata dalla guerra, l’Ucraina appunto, che da tre anni subisce un ingiustificato attacco da parte della Russia. La missione è creare un ponte tra le comunità, offrendo servizi di assistenza, supporto linguistico, e organizzando iniziative che valorizzino la cultura e la storia dell’Ucraina. A tal fine, presto sarà realizzato uno sportello per tutte quelle persone che vorranno accedere ai vari servizi offerti ma che hanno difficoltà sia perché non conoscono la lingua italiana sia per aver un contatto diretto con il Consolato ucraino in Italia. Non mancheranno, poi, l’organizzazione di mercatini e le iniziative che già, in passato, sono state realizzate in provincia di Ragusa (non ultimo, l’invio di 110 chilogrammi fra medicinali e vari accessori già arrivati nei giorni scorsi in Ucraina).

Presidente dell’associazione è Oksana Khliebovska, residente a Modica da moltissimi anni. Il vicepresidente è Calogero Castaldo, giornalista e scrittore pozzallese. Castaldo si occuperà anche della comunicazione con gli Enti.

“Sono sempre più numerose le tragiche immagini – dice la Khliebovska – che arrivano dall’Ucraina. Lo scoppio della guerra ha lasciato sgomento il mondo intero che sta cercando di sopperire alla grave emergenza umanitaria conseguente a quanto sta accadendo. Tra le già molte iniziative che stanno nascendo per aiutare il popolo ucraino, noi vogliamo essere il punto di riferimento per la provincia di Ragusa. Abbiamo diverse iniziative da sviluppare, avremo modo di presentarle al terrorio quanto prima”.

Presto sarà realizzata anche una pagina Facebook e una pagina Instagram per coloro che vorranno avere delle informazioni e contattare l’associazione tramite messaggista dei socials.

Salva