Randagismo a Ragusa, PD: “L’amministrazione sottovaluta il fenomeno”

Il Partito Democratico di Ragusa interviene in merito al comunicato del Comune sulla gestione del randagismo, successivo alla presentazione di una mozione dem sul tema.

“Prendiamo atto del fatto che, poche ore dopo la registrazione al protocollo del Comune di una nostra proposta sul tema randagismo e adozioni di cani, l’amministrazione Comunale abbia sentito l’urgenza di intervenire con una nota sull’argomento – dichiarano dalla segreteria – ma riteniamo che essa minimizzi un problema che è sotto gli occhi di tutti i cittadini: la presenza massiccia di randagi in alcune aree della città, in particolar modo nella zona del Centro Commerciale Ibleo, della Zona Artigianale e intorno a via Ettore Fieramosca, smentisce la soddisfazione dell’amministrazione su risultati che sembrano piuttosto risicati”.

“È plausibile che, in un arco di tempo limitato – siegano – si possa registrare un lieve aumento delle adozioni. Tuttavia, riteniamo che i numeri attuali siano lontani dal poterli considerare soddisfacenti. Inoltre, preoccupa la situazione relativa alle catture. Contrariamente a quanto sembra emergere dal comunicato del Comune, la presenza di cani randagi in zone nevralgiche della città (come già accennato) è la dimostrazione che gli interventi di contenimento del randagismo messi in atto dall’amministrazione in questi anni non sono efficaci tanto quanto si voglia far credere. La percezione dei cittadini è chiara: il problema del randagismo è tutt’altro che risolto”.

“Riconosciamo positivamente ogni aumento, seppur modesto, delle adozioni – continuano – tuttavia, in una città di 70 mila abitanti (e considerando che il canile sanitario ha una valenza distrettuale, pur accogliendo prevalentemente animali del nostro comune), i numeri dichiarati rimangono esigui. Proprio per questo, ribadiamo la nostra proposta concreta e costruttiva: l’introduzione di incentivi economici all’adozione, come un bonus sulla TARI. Un provvedimento di questo tipo avrebbe un duplice beneficio: da un lato, incrementerebbe significativamente il numero delle adozioni, favorendo un continuo turnover di cani nel canile sanitario ed evitando il loro trasferimento in altre strutture con conseguente aumento della spesa pubblica. Dall’altro lato, garantirebbe a un numero maggiore di animali una vita migliore in un contesto familiare. È fondamentale sottolineare che i fondi risparmiati grazie a un aumento delle adozioni potrebbero essere reinvestiti in campagne di sensibilizzazione serie ed efficaci. Il Partito Democratico di Ragusa – concludono dalla segreteria dem – auspica una risposta concreta e fattiva da parte dell’amministrazione alle problematiche evidenziate, abbandonando toni autocelebrativi che non trovano riscontro nella realtà dei fatti”.

