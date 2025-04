Monterosso Almo: chiarimenti del sindaco Pagano sul dissesto finanziario del comune

Sulla dichiarazione di dissesto finanziario del comune approvato dal Consiglio Comunale martedì scorso, interviene il primo cittadino Salvatore Pagano con alcuni chiarimenti.

“Data la materia alquanto complessa di non facile lettura, ho cercato di semplificare quanto più è possibile. Ho individuato le cause e delineato le possibili soluzioni. La causa scatenante, comune a tutti gli enti locali d’Italia, va individuata nel fattore dei costi energetici, i quali non dipendono dalla volontà degli amministratori degli enti locali, i comuni, che li subiscono senza potersene difendere, ma da cause esterne come il mercato internazionale degli idrocarburi, legato agli equilibri geopolitici. Questi ultimi, soprattutto negli ultimi anni, hanno causato aumenti esponenziali dei costi, colpendo duramente famiglie, imprese ed enti pubblici.

La vicenda è iniziata a partire dal 2011 con la liberazione del mercato dell’energia ed è diventata sempre più devastante, con i relativi risvolti giuridici. Vi basti sapere che per 7.5 anni siamo riusciti a ottemperare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che alla prova dei fatti è caduto per le sue carenze normative, ampiamente descritte nel documento, e per i costi energetici.

Dal 2017, anno di insediamento del mio primo mandato, ad oggi la situazione socio-economica è molto cambiata e le norme che regolano le procedure del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e del dissesto si sono evolute tale che oggi molti comuni, potendo scegliere, propendono per il dissesto, che rispetto al piano di riequilibrio appare il male minore.

La nostra stella polare che ci ha guidato in questi duri anni è stata la salvaguardia del diritto dei lavoratori, la strategia dell’autonomia energetica e la lotta contro un sistema strutturato legato ai costi dell’energia, congiunto all’attivazione di meccanismi giuridici: regime di salvaguardia e attivazione di contenziosi giuridici che sono diventati una trappola per i comuni.

La situazione degli enti locali nel centro-sud, e in particolare in Sicilia, è drammatica e riguarda centinaia di comuni, e molti altri che a breve entreranno in difficoltà. La situazione è grave e strutturale e richiede l’intervento del governo nazionale e regionale.

Nel documento, oltre alle cause che hanno provocato il dissesto, sono delineate le possibili soluzioni. Queste ultime saranno precisate prossimamente e saranno oggetto di interlocuzione con i soggetti istituzionali…”

