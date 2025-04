Terremoto di magnitudo 4.8 scuote la Sicilia Orientale: avvertito fino al ragusano

Sicilia- Un terremoto di magnitudo 4.8 ha scosso la Sicilia orientale alle ore 3:26 di questa notte, venendo distintamente avvertito dalla popolazione in un’ampia area che si estende da Messina fino alla provincia di Ragusa.

Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro del sisma è stato localizzato al largo del mar Ionio meridionale, ad una profondità di 48 chilometri.

La scossa, pur non essendo di elevatissima magnitudo, è stata percepita in maniera nitida dagli abitanti di numerosi comuni della Sicilia orientale. Molti cittadini sono stati svegliati di soprassalto dal tremore, manifestando preoccupazione ma, fortunatamente, al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Il sisma è stato avvertito chiaramente anche sulla sponda calabra dello Stretto, in particolare a Reggio Calabria, dove anch’essa parte della popolazione ha percepito la scossa durante la notte.

Le autorità competenti stanno monitorando la situazione, ma al momento non risultano richieste di intervento o segnalazioni di danni significativi. La profondità dell’ipocentro, pari a 48 km, potrebbe aver contribuito a una propagazione più ampia delle onde sismiche, rendendo il terremoto avvertibile a notevole distanza dall’epicentro.

La popolazione delle aree interessate, pur avendo avvertito distintamente il sisma, può al momento tirare un sospiro di sollievo in assenza di danni segnalati. Tuttavia, resta alta l’attenzione e la cautela, come sempre in questi casi.

